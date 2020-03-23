Врач объяснил причины частого заражения мужчин коронавирусом

Мужчины чаще заражаются новым типом коронавируса, так как они более общительны, чем женщины, считает доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Ну да, мужчины болеют чаще, потому что они менее выдержаны, чем женщины. С этим спорить бессмысленно. Нам что-то сказали, мы из 10 раз восемь послушали, а два – пропустили мимо ушей. Вот за это мы и расплачиваемся. Я не вижу катастрофы для мужчин в этом», – заявил он телеканалу «360».

По его словам, реже всего от коронавируса страдают дети. «Почему дети не болеют практически? Да потому что они под защитой главным образом. Кого мы всегда оберегаем, кого мы всегда спасаем? Детей. И очень хорошо, что это имеет такой результат», – сказал Зуев.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что мужчины почти в два раза чаще женщин болеют коронавирусной инфекцией. По последним данным, в России за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В понедельник москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим.

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