Туроператоры призвали клиентов не аннулировать поздние туры

Туристические операторы настоятельно не рекомендуют клиентам отказываться от туров с датами, выходящими за пределы ограничений, установленных государственными органами России и других стран, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Мы настоятельно не рекомендуем аннулировать туры с датами, выходящими за пределы ограничений, изданных государственными органами России и зарубежных стран. Необходимо следить за развитием событий и прислушиваться к рекомендациям туроператоров», – говорится в сообщении на сайте ассоциации.

В сложившейся ситуации на фоне борьбы с коронавирусом АТОР рекомендует подождать скорого наступления дат тура и ориентироваться на сообщения туроператоров. В ассоциации уточнили, что это сохранит деньги туристов.

«Помните, что в сложившейся ситуации туроператоры имеют право удерживать фактически понесенные расходы при одностороннем отказе туриста от договора, а продолжительность действующих непреодолимых обстоятельств сейчас не может однозначно определить никто», – сказано в сообщении.

Кроме того, в АТОР просят путешественников обращаться к туроператорам только с первоочередными проблемами.

«Обращаем внимание, что ситуация с карантинными и другими ограничительными мерами коснулась туриндустрии всего мира. Отели и авиакомпании во всем мире не могут оперативно отвечать на многочисленные запросы и аннуляции. Даже подтвержденные возвраты денежных средств от зарубежных компаний в настоящее время осуществляются со значительными задержками или остановлены вовсе. Все это не позволяет туроператорам сразу дать ответ по каждому запросу по каждому туру», – добавили в ассоциации.

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«Мы призываем туристов и турагентов обращаться к туроператорам только с первоочередными вопросами, связанными с вылетами на ближайшие даты. К сожалению, по турам на лето и в дальнейшие месяцы все мы еще какое-то время не будем готовы дать однозначных ответов. Ни одна медицинская организация или государственное ведомство не может дать прогноз по продолжительности введенных из-за коронавируса мер», – отметили в АТОР.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что турбизнес ожидает от правительства поддержки внутреннего туризма.

По ее словам, «ситуация на рынке является беспрецедентной, и действия регулятора отрасли являются адекватным и оперативным откликом на форс-мажорные обстоятельства».

Она добавила, что ожидаемый размер компенсаций «выездным» туроператорам по невозвратным тарифам авиакомпаний и по вывозу туристов из закрытых стран оценивается в «более десяти миллиардов рублей», сообщает РИА «Новости».

Ломидзе полагает, что правительство рассматривает это постановление как часть комплекса мер по поддержке всей туристической отрасли.

«Скорее всего, по инициативе Минэкономразвития субсидии туроператорам по въездному туризму, который сейчас терпит большие убытки, могут быть увеличены в объемах и расширены. Кроме того, вскоре стоит ждать и ряда мер по поддержке внутреннего туризма», – сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство планирует создать специальную комиссию по поддержке компаний из различных отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.

16 марта в России появился работающий круглосуточно Центр по информированию о ситуации с коронавирусом в рамках профильного координационного совета.