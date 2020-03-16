В России создан круглосуточный центр мониторинга ситуации с коронавирусом

Создан Центр по информированию о ситуации с коронавирусом в рамках профильного координационного совета, он будет работать круглосуточно, оперативная отчетность будет формироваться к 6.30 утра, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«По вашему поручению создан коммуникационный центр при координационном совете, его задачи – мониторинг ситуации, информационная поддержка и координация всех участников», – сказал Чернышенко на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.

Он отметил, что этот центр призван стать «единым окном, которое объединит ресурсы для оперативного принятия решений и управления инцидентами, а также своевременного эскалирования их на уровень координационного совета и рабочей группы Госсовета», передает РИА «Новости».

«Центр будет работать круглосуточно в режиме 24/7 и координировать работу министерств, ведомств, в том числе региональных. В круглосуточном режиме будет проводиться мониторинг социальных, экономических показателей, показателей промышленности, доступности потребительских товаров и медицинских товаров. Также важно отследить такие параметры как обеспеченность средствами индивидуальной защиты, медицинскими тестами, карантинные меры», – добавил вице-премьер.

Он уточнил, что в своей работе центр будет опираться также на мониторинг общественного мнения и обратную связь. «Оперативная отчетность в центре будет формироваться к 6.30 утра, чтобы у всех была актуальная картина дня», – заявил Чернышенко.

Напомним, число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.

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