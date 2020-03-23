Песков: Решений о переносе голосования по Конституции пока не принималось

Голосование по поправкам к Конституции пока по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Голосование в соответствии с указом [президента России Владимира Путина] намечено на 22 апреля, но превыше всего – это здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, это будет сделано», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что пока никаких решений на этот счет не принималось.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас в комментарии газете «Коммерсант» опроверг предположения, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию якобы может быть перенесено на июнь.

На ваш взгляд Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию? Да

Нет

Еще не определился



По его словам, таких планов пока нет, и если не произойдет резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, голосование состоится 22 апреля, как и было обозначено в указе президента.

Клишас отметил, что меры правительства России по недопущению распространения вируса «показывают свою эффективность, ситуация в России под контролем».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что россияне 22 апреля поддержат поправки в Конституцию, однако заметил, что при проблемах с распространением коронавируса сроки голосования будут сдвинуты.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД