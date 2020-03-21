Дополнительные стационары для борьбы с коронавирусом запустили в Москве

В Москве запущены два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом – в Челюстно-лицевом госпитале и НИИ Склифосовского, также около 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему таких пациентов, сообщила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «у нас уже запущено два дополнительных стационара: это Челюстно-лицевой госпиталь, и со вчерашнего вечера мы запустили в работу с больными с коронавирусной инфекцией еще один госпиталь в НИИ Склифосовского», передает РИА «Новости».

«На следующей неделе еще несколько госпиталей также будут развернуты для работы с больными с коронавирусной инфекцией», – добавила она.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти рассчитывают построить коронавирусный центр в Новой Москве в течение месяца.

Он отметил, что перед строителями поставлена тяжелейшая задача: «В спокойном режиме такой объект возводится за шесть-восемь месяцев. Мы должны построить гораздо быстрее. Точные сроки я назову позже, когда начнется монтаж и изготовители панелей доставят необходимые компоненты».

Отмечается, что массовое привлечение подрядчиков при строительстве коронавирусного центра в Новой Москве не повлияет на скорость работ других объектов столицы.

«Мы привлекли генподрядчиков ведущих компаний, которые работают на объектах городского заказа, а также ведущие девелоперские компании, которые имеют свои сильные подразделения. Сделали так, чтобы при демобилизации с тех объектов и концентрации здесь это не повлияло на объекты и городского заказа и нормальной стройки. Это точно никак не скажется на городских объектах», – сказал Бочкарев.

Также он опроверг информацию о том, что строительство центра обойдется в 40-50 млрд рублей.

«Сумма будет гораздо меньше. Цену мы скажем немного позже, но это будут не такие большие деньги», – добавил Бочкарев.

Медцентр строится вблизи деревни Голохвастово. Он займет территорию в 43 гектара и будет рассчитан на 500-600 пациентов. Генподрядчик возведения инфекционного центра – «Мосинжпроект». Также в строительстве задействованы крупные московские компании: «ДСК-1», ПИК, «Крост», МИСК, «МИП-Строй №1», «Мосметрострой» и ИБТ.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровели восемь зараженных коронавирусом.

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