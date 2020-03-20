В Польше ввели режим эпидемии из-за коронавируса

В Польше в связи с распространением коронавируса вводится режим эпидемии, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы вводим режим эпидемии», – цитирует польского премьера РИА «Новости».

По последним данным, в стране коронавирус выявлен у 411 человек, шестеро из них скончались.

Ранее Правительство Польши издало распоряжение о закрытии всех государственных границ страны и запрете въезда иностранцев для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Читатели польской Gazeta Wyborcza выразили мнение, что закрытие Россией границ в связи с пандемией коронавируса может стать поводом для присоединения Калининградской области к Польше.