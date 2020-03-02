Спецпредставитель генсека ООН по Ливии подал в отставку

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе попросил освободить его от должности, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН получил обращение со стороны спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе с просьбой об отставке. Генеральный секретарь ООН обсудит с Гасаном Саламе шаги, которые обеспечат плавную передачу полномочий», – передает его слова ТАСС.

На прошлой неделе он заявил, что в Ливии возможен срыв перемирия.