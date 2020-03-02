Совет ЕС проведет экстренное заседание по ситуации с мигрантами

Министры внутренних дел 27 стран-членов Европейского союза проведут 4 марта в Брюсселе экстренное заседание в связи с притоком мигрантов из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.

Как ожидается, министры обсудят решение Анкары не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше, передает РИА «Новости».

Ранее в Германии заявили о неспособности Европы справиться с беженцами из Сирии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Болгарии и Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией.