Греческая полиция застрелила сирийского беженца

Сирийский беженец был убит греческой пограничной полицией при попытке пересечь границу Греции после открытия Турцией погранпереходов в Европу, сообщают СМИ.

Ахмед Абу Эмад, сирийский беженец из Алеппо, был ранен в горло греческими пограничниками и умер от ранения рано утром в понедельник. Тело Эмада было возвращено в Турцию, сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что тысячи мигрантов были вынуждены спать под открытым небом в пограничной провинции Эдирне на северо-западе Турции в надежде добраться до европейских стран. При этом десятки безуспешно попытались пересечь реку Марица, чтобы попасть в Грецию.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Болгарии и Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией, передает ТАСС.

«Наш приоритет – предоставить Болгарии и Греции всю необходимую помощь для ответа на ситуацию на месте, поскольку миграционные вызовы, с которыми Греция сталкивается сейчас, – это дело всего Евросоюза», – заявила она.

Глава ЕК добавила, что вместе с главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Европарламента Давидом Сассоли отправятся во вторник на границу Греции и Турции.

«Завтра я поеду туда вместе с Шарлем Мишелем и Давидом Сассоли, все представители институтов ЕС поедут в Грецию для встречи с премьер-министром. После консультаций с ним мы посетим пограничный район, чтобы оценить на месте, как мы можем расширить нашу помощь Греции», – заявила она.

После обострения ситуации в Идлибе Анкара заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. Турция также объявила о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС.