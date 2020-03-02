Казань примет Суперкубок УЕФА

В 2023 году в Казани состоится матч за Суперкубок УЕФА, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.

Такое решение было принято на исполкоме УЕФА в Амстердаме, передает РИА «Новости».

Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России.

Стадион в Казани открыли в 2013 году. Вместимость арены – 45 тыс. 379 зрителей. Здесь уже проходили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

В 2022 году матч за Суперкубок УЕФА состоится в Хельсинки.

Напомним также, что в 2021 году Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов.

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