Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года, сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает ТАСС.

Финал главного футбольного турнира Европы на уровне клубов второй раз пройдет в России. До этого в 2008 году финальный матч проходил на «Лужниках» в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Челси».

Отметим также, что в 2020 году Санкт-Петербург примет четыре матча Чемпионата Европы по футболу, который будет проходить в разных странах континента.

1 ноября 2018 года сообщалось, что 11 стран проявили интерес к проведению еврокубковых финалов 2021 года и направили в УЕФА свои заявления, в том числе Россия.