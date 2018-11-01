Россия захотела принять финал Лиги чемпионов в 2021 году

11 стран проявили интерес к проведению еврокубковых финалов 2021 года и направили в УЕФА свои заявления, среди них есть и документ от России, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.

Россия захотела провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, говорится на официальном сайте УЕФА.

Организация отмечает, что выражение интереса не накладывает обязательств. Окончательные предложения вместе с заявкой необходимо подать до 15 февраля 2019 года.

Кроме России, финал Лиги чемпионов пожелала принять у себя Германия. Она предложила провести матч в Мюнхене на стадионе «Баварии» под названием «Арена Мюнхен».

«Российский футбольный союз действительно проявил заинтересованность в том, чтобы провести в 2021 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге. Мы об этом уведомили УЕФА и теперь ждем совместной рабочей встречи, где состоится обсуждение нюансов этого процесса со всеми кандидатами. Она запланирована на конец ноября», – подтвердил информацию УЕФА глава РФС Александр Алаев, передает РИА «Новости».

УЕФА выберет хозяев еврокубковых финалов 2021 года в мае или июне 2019 года.

Также в 2020 году Санкт-Петербург примет три матча группы B и одну четвертьфинальную игру в чемпионате Европы-2020.