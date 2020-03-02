Стартовала заявочная кампания конкурса управленцев «Гордость Абхазии»

В понедельник, 2 марта, стартует заявочная кампания конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии» – аналог конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Гордость Абхазии» – конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. Конкурс проходит на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», АГУ и госкомитета по молодежной политике РА. Конкурс станет социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата Абхазии за счет честных и компетентных представителей молодого поколения», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В конкурсе будут участвовать выпускники вузов до 35 лет. 20 финалистов получат возможность прохождения стажировок в Москве, пять победителей будут рекомендованы к работе на государственном уровне в Абхазии.

В конкурсе участвуют не только жители Абхазии, но и представители зарубежных абхазских диаспор. Конкурс проходит в три этапа:

ЭТАП 1: Май-июнь 2020. Подача резюме и видео-эссе на тему: «Как я вижу Абхазию в 2030 году». В видео претенденты описывают цели и механизмы их достижения для процветания Абхазии в экономике и социальной сфере, успехов во внешней политике. Видео-эссе не более 3 минут.

ЭТАП 2: Июнь-июль 2020. 50 победителей первого этапа проходят единый управленческий тест в Сухуме в АГУ. Также конкурсанты проходят собеседование с конкурсной комиссией. Тест и собеседование. В финал проходят 25 человек.

ЭТАП 3: Финал. Июль-сентябрь 2020. 25 финалистов собираются в Сухуме в АГУ. Конкурсная комиссия организует управленческие игры (командные). Каждый финалист выступает в большом зале с речью перед Конкурсной комиссией, остальными претендентами, общественностью и презентует свой проект, который изменит страну. После выступлений на официальном сайте конкурса проходит онлайн голосование за победителей (длится семь дней). Определяются пять победителей.

В сентябре 2020 года пять победителей будут приглашены на прием к главе Абхазии. Глава республики вручит им специальную медаль «Гордость Абхазии», грамоту, денежные призы.

Победители конкурса будут приглашены на работу в органы государственной власти Абхазии и получают наставников из числа опытных государственных деятелей.

Победители и финалисты входят в состав кадрового резерва, созданного указом президента республики. Финалисты получают возможность стажировки в Москве.

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