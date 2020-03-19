В Госдуму решили внести законопроект о наказании за побег из-под карантина

Группа депутатов от «Единой России» планирует внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

По его словам, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, но в ситуации с коронавирусом факт «повлекшего за собой» установить очень сложно, передает РИА «Новости».

«Поэтому мы предполагаем дополнить УК, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан», – отметил он.

Он уточнил, что речи о лишении свободы не идет, но предполагается установить достаточно большие штрафы, исправительные работы и запрет на занятие руководящих должностей на определенный период.

«Мы считаем, что люди, которые являются взрослыми людьми, которые знают, что они инфицированы, которым разъяснили необходимые требования карантина, и они тем не менее злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставя под угрозу здоровье, а, возможно, и жизнь других людей, они должны осознавать себя преступниками», – сказал Исаев.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли пациентов, которые ранее сбежали из медицинского комплекса в Коммунарке.

Также в подмосковном Домодедове задержали и вернули на лечение сбежавшего из больницы мужчину.

Общее число заболевших коронавирусом в России – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности.

В четверг, 19 марта, стало известно о смерти пациентки с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее, кроме вируса, были хронические заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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