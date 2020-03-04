Задержан сбежавший из больницы в Подмосковье пациент с подозрением на коронавирус

В подмосковном Домодедове из больницы сбежал мужчина, прилетевший из Италии с симптомами коронавируса, однако его задержали и вернули на лечение, сообщил источник в медицинских кругах.

«В домодедовской горбольнице содержался 31-летний мужчина, прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. Он самовольно покинул лечебное учреждение», – сказал ТАСС источник.

По его словам, мужчину задержали и вернули в медучреждение.

Между тем, по информации Роспотребнадзора, новых случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки не выявлено.

«На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской Федерации не зарегистрировано», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом.

На фоне распространения коронавируса правительство ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования.

Напомним, в России насчитывается шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, причем двое из пациентов уже выздоровели.

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