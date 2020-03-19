Австралия с 20 марта запрещает въезд в страну

Правительство Австралии с 21.00 20 марта намерено полностью запретить въезд в страну для всех иностранных граждан из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

«Сегодня вечером мы примем решение о переходе к положению, когда запрет на въезд будет введен для всех, кто не является гражданином или постоянным жителем Австралии. Это (положение) начнет действовать с 21.00 завтрашнего дня (13.00 мск 20 марта)», – передает ТАСС слова Моррисона в ходе брифинга в Канберре.

Премьер-министр отметил, что «около 80% всех случаев заболевания, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения вирусом за границей», либо – результатом контактов с теми, кто заразился вне Австралии.

«Подавляющая часть случаев заболевания в Австралии была импортирована. Меры, которые мы приняли, очевидно, повлияли на это, и это (запрет въезда в Австралию) – еще одна мера», – подчеркнул Моррисон.



В Австралии зарегистрировано порядка 600 случаев инфицирования коронавирусом. Около 2 тыс. пациентов по всей стране ожидают результатов анализа на наличие вируса. К настоящему моменту 25 человек выздоровели, шестеро – умерли.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.

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