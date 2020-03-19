Цены на нефть скорректировались после падения до 17-летнего минимума

Цены на нефть утром в четверг коррекционно растут, отыгрывая достижение минимумов 2002-2003 годов накануне, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.12 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивает на 4,5%, до 26,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 10,99%, до 23,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя отметил, что «после обвала цены на нефть укрепляются на фоне некоторой усталости от продаж», передает Reuters.

«Американские и европейские лидеры оказывают (...) помощь и стимулы», – добавил он.

Ранее Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 млрд евро. Аналитик предупредил, что на нефтяных рынках снова могут начаться продажи, поскольку распространение коронавируса не проявляет никаких признаков ослабления на международном уровне.

Напомним, накануне мировые цены на нефть снизились до минимумов с 2002-2003 годов.

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