Цены на нефть скорректировались после падения до 17-летнего минимума

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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
В Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Коронавирус выработает в россиянах гражданское общество

Изоляция, как ни парадоксально, поможет формированию общественных отношений в РоссииФото: Петр Ковалев/ТАСС
Коронавирус, влекущий за собой самоограничения и самоизоляцию, поможет формировать в России то самое гражданское общество, о котором так много говорится. Не оппозиция, не кидание бутылок в ОМОН, не протестные шествия, не отвоевывание политзэков, а сидение на диване один на один со своей совестью станет точкой личностного роста для тех, у кого есть потребность в этом росте.  Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...
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Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
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Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...
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    Мы потеряли последнего великого писателя

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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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          • Буду держаться от него подальше

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              Цены на нефть скорректировались после падения до 17-летнего минимума

              19 марта 2020, 08:39

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Цены на нефть утром в четверг коррекционно растут, отыгрывая достижение минимумов 2002-2003 годов накануне, следует из данных торгов.

              По состоянию на 8.12 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивает на 4,5%, до 26,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 10,99%, до 23,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              Старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя отметил, что «после обвала цены на нефть укрепляются на фоне некоторой усталости от продаж», передает Reuters.

              «Американские и европейские лидеры оказывают (...) помощь и стимулы», – добавил он.

              Ранее Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 млрд евро. Аналитик предупредил, что на нефтяных рынках снова могут начаться продажи, поскольку распространение коронавируса не проявляет никаких признаков ослабления на международном уровне.

              Напомним, накануне мировые цены на нефть снизились до минимумов с 2002-2003 годов.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, рубль пережил двойной удар.


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