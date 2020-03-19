Эксперты оценили возможность искусственного создания коронавируса

Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные эксперты.

«Сиквенс (прочитанная последовательность генетического кода) этого вируса хорошо известен. Это нормальный природный вирус, он подвержен мутациям, и это нормально. Сиквенсы именно этого вируса были опубликованы в декабре по результатам обследования первых заболевших. Мы знаем, какая структура была у него в декабре, и какая структура сейчас. Даже те сиквенсы, которые пришли в декабре, не носят отпечатков того, что этот вирус был искусственно создан. Обычно это заметить можно. Если ученый режет РНК или ДНК, то в тех местах, где режут, остаются, условно говоря, следы молекулярных ножниц. Как природа, мы пока не умеем работать», – заявила РИА «Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Она также отметила, что прежде чем вирус выпускать, его надо испытать.

«Коронавирус на мышах испытать нельзя, он мышей не заражает. На обезьянах провести исследование еще труднее, чем на людях. Обезьяны стоят очень дорого и все на учете. Представить, что кто-то где-то устроил мини-эпидемию на людях и мы об этом ничего не узнали, также невероятно. Как они ее остановили? Это что, на острове было? То есть логистика этой конспирации не работает», – сказала Баранова.

Как уточнил агентству доктор биологических наук Михаил Гельфанд, последовательность вируса похожа на последовательности других коронавирусов.

«Теоретически можно комбинировать известные последовательности в надежде сделать что-то гибридно-опасное, но от такой манипуляции останутся следы, а их нет, но точечно менять последовательность вируса, чтобы сделать его специфичным к конкретному рецептору, никто не умеет», – сказал Гельфанд.

Ученый уточнил, что известно несколько сотен вариантов нового коронавируса и он эволюционирует ровно так, как и аналогичные вирусы.

С коллегами согласился и подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

«Существует направление в биоинформатике, и есть возможность отследить филогенетическое дерево, то есть отстроить в обратную сторону родословную этого вируса. Мы можем посмотреть, как он сегодня изменяется, потом выстроить родственные связи и найти общих предков. И это возможно даже для возбудителей Юстиниановой чумы (541-542 годы). Настолько велики возможности молекулярной генетики и палеогенетики. Если бы коронавирус был искусственным организмом, мы бы не могли отследить его историю, у него бы ее не было, а у коронавируса она есть», – сказал Водовозов.

Ранее стало известно, когда в Китае появился «нулевой пациент», инфицированный коронавирусом. По данным китайских СМИ, первый случай заражения был зафиксирован 17 ноября прошлого года у жителя провинции Хубэй. Но, как предположили в китайском МИД, вирус COVID-19 мог быть «импортирован» в страну.

«Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны!» – эмоционально заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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