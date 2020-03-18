Президент Владимир Путин прибыл в Крым на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Глава государства проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и проведет вручение госнаград строителям Крымского моста, передает ТАСС.

Награды планируется вручить 13 сотрудникам, уточнили в инфоцентре «Крымский мост».

Мероприятия с участием президента пройдут в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея», который открылся после реставрации в 2017 году.

Объект находится на северной части одноименной бухты, на мысе Константиновский. Крепость является одним из старейших сохранившихся зданий Севастополя и одним из главных символов города.

Цитадель восстановили по старинным чертежам, которые предоставил Центральный архив ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

Опрос ВЦИОМ показал, что спустя шесть лет после проведения референдума в Крыму абсолютное большинство крымчан (93%) и севастопольцев (90%) положительно оценивают воссоединение с Россией.