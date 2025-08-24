В Крыму локализовали природный пожар на площади 250 га

Tекст: Валерия Городецкая

В пресс-службе МЧС России сообщили, что работы по тушению еще продолжаются, передает ТАСС. Специалисты организовали опашку по периметру пожара и обеспечили подвоз воды.

В борьбе с пожаром задействованы 140 человек, подчеркнули в МЧС.

Ранее пожарные локализовали возгорание сухой травы на площади 2,8 га в селе Белоглинка Симферопольского района Крыма.

В июле в Крыму пожар охватил пять гектаров вблизи поселков Солнечный и Виноградный.