В Крыму локализовали природный пожар на площади 250 га
Природный пожар, возникший рядом с селом Школьное в Симферопольском районе Крыма, был локализован на площади 250 гектаров.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что работы по тушению еще продолжаются, передает ТАСС. Специалисты организовали опашку по периметру пожара и обеспечили подвоз воды.
В борьбе с пожаром задействованы 140 человек, подчеркнули в МЧС.
Ранее пожарные локализовали возгорание сухой травы на площади 2,8 га в селе Белоглинка Симферопольского района Крыма.
В июле в Крыму пожар охватил пять гектаров вблизи поселков Солнечный и Виноградный.