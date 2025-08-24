  • Новость часаЛавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    Сотрудничество Украины и Швеции в боевой авиации повторит судьбу «Сапсанов»
    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с Украины
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вице-президент США заявил о надежде завершить конфликт на Украине за полгода
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    4 комментария
    24 августа 2025, 17:12 • Новости дня

    В Крыму локализовали природный пожар на площади 250 га

    Tекст: Валерия Городецкая

    Природный пожар, возникший рядом с селом Школьное в Симферопольском районе Крыма, был локализован на площади 250 гектаров.

    В пресс-службе МЧС России сообщили, что работы по тушению еще продолжаются, передает ТАСС. Специалисты организовали опашку по периметру пожара и обеспечили подвоз воды.

    В борьбе с пожаром задействованы 140 человек, подчеркнули в МЧС.

    Ранее пожарные локализовали возгорание сухой травы на площади 2,8 га в селе Белоглинка Симферопольского района Крыма.

    В июле в Крыму пожар охватил пять гектаров вблизи поселков Солнечный и Виноградный.

    21 августа 2025, 22:34 • Новости дня
    Крупный пожар в Севастополе ликвидирован

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе завершилась ликвидация крупного пожара, для тушения которого были задействованы силы МЧС с авиацией и Черноморского флота, сообщил главк МЧС по Севастополю.

    По данным ведомства, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, передает ТАСС.

    В тушении участвовали 109 человек и 30 единиц техники, из них 63 специалиста и 17 единиц техники были привлечены от МЧС России.

    Были задействованы силы МЧС, Спасательной службы, лесхоза, Черноморского флота, добровольные пожарные. Также на помощь прибыли подразделения из Республики Крым и авиация МЧС России.

    Вертолет Ми-8 совершил семь сбросов воды по три тонны каждый. Причины и обстоятельства возникновения пожара будут установлены в ходе проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Камышового шоссе в Севастополе вспыхнул масштабный пожар площадью 12 гектаров. Огонь уничтожил ресторан. Пожарным удалось не допустить распространения огня на автозаправочную станцию и частные жилые дома.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 15:50 • Новости дня
    Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате аварии на магистральном водоводе без воды остались десять крымских населенных пунктов, включая Судак и Коктебель.

    Авария на магистральном водоводе произошла на востоке Крыма в пятницу, передает РИА «Новости». Без водоснабжения оказались десять населенных пунктов, среди которых город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Для жителей организовали подвоз воды, задействовав около сорока автоцистерн.

    Изначально ремонтные работы планировали завершить к вечеру субботы, однако после устранения критических повреждений были выявлены новые порывы. Аварийные службы приступили к ликвидации очередного повреждения на магистральном водоводе Феодосия–Судак.

    «Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа», – заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. По его словам, к вечеру воскресенья после запуска воды в систему ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению. Гоцанюк подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва направит в ДНР 390 человек и специальную технику для решения проблем с водоснабжением в регионе.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 08:59 • Новости дня
    Лесные пожары в ЕС уничтожили территорию размером с Кипр

    Лесные пожары в ЕС уничтожили территорию размером с Кипр

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году площадь лесных пожаров в Европейском союзе превысила размеры Кипра, охватив более 10 тыс. квадратных километров.

    Лесные и ландшафтные пожары в Европейском союзе уничтожили территорию, сопоставимую с размерами Кипра – 10,1 тыс. кв. км, передает ТАСС. Это больше площади самого Кипра, которая составляет 9,3 тыс. кв. км.

    По данным Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, текущий сезон стал для ЕС самым разрушительным по площади лесных пожаров как минимум с 2006 года – этот рекорд был зафиксирован 19 августа.

    Среди стран ЕС наибольший ущерб от огня понесла Испания: там выгорело 3% территории страны, что оценивается примерно в 4 тыс. кв. км. На Кипре пожары затронули 2,3% всей площади, а в Португалии и Румынии огнем были охвачены 2,7 тыс. и 1,2 тыс. кв. км соответственно.

    Система спутникового мониторинга Copernicus фиксирует около 95% всех лесных пожаров в регионе. Она ведет статистику с 2006 года, а система идентификации пожаров работает с 2003 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь лесных пожаров в странах Евросоюза с начала года достигла более 1 млн га, из которых на Испанию пришлось свыше 400 тыс. га.

    Масштабы лесных пожаров в Европе достигли максимального уровня за последние 19 лет.

    В частности, в Испании пожар уничтожил объект наследия ЮНЕСКО Лас-Медулас.

    Профессор Гильермо Рейн предупредил об опасности «огненной волны», способной испепелять города Британии.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    В Крыму объявили авиационную опасность
    В Крыму объявили авиационную опасность
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму население предупредили об авиационной опасности и рекомендуют соблюдать повышенную осторожность после появления экстренного сообщения.

    Авиационную опасность объявили в Крыму, передает РИА «Новости». Сообщение появилось в официальном приложении МЧС России в 14.26 по московскому времени, а население региона призвали сохранять бдительность.

    В МЧС уточнили: «Экстренная информация: авиационная опасность в Республике Крым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Крымском мосту днем в воскресенье ввели временное ограничение движения автомобилей.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    В Крыму раскрыли сеть мошенников, работавших под контролем с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Крыму выявили схему вымогательства у российских граждан, для которой организаторы арендовали квартиры под оборудование в Симферополе, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Задержаны двое организаторов, приехавших из Татарстана. Мужчины 1988 и 2005 года рождения по поручению кураторов с Украины арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Через это оборудование совершались массовые мошеннические звонки на российские абонентские номера.

    Сотрудники ФСБ провели задержание при поддержке Росгвардии. Также удалось установить лиц, которые обслуживали виртуальные узлы связи по поручению организаторов.

    Среди них оказались двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет.

    В феврале в Татарстане и Новосибирске задержали более 100 человек, связанных с преступными группами, которые выводили украденные средства, преимущественно на Украину.

    До этого в том же регионе выявили финансовую пирамиду, жертвами которой стали 300 россиян из различных областей.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 11:33 • Новости дня
    Сейсмологи зафиксировали два афтершока выше 5,0 баллов у побережья Камчатки

    Два землетрясения произошли у восточного побережья Камчатки

    Tекст: Мария Иванова

    Два подземных толчка магнитудой 5,3 и 5,2 произошли на расстоянии 180 и 219 км от Петропавловска-Камчатского, эпицентры находились в акватории Тихого океана.

    Два землетрясения магнитудой выше пяти баллов были зафиксированы у восточного побережья Камчатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

    Первый подземный толчок произошtл в 7/58 по всемирному координированному времени (19/58 по камчатскому времени) с магнитудой 5,2 на глубине 25,7 километра, в 219 километрах от Петропавловска-Камчатского.

    Второе землетрясение было зарегистрировано тремя часами ранее – в 4/22 по всемирному времени (16/22 по камчатскому), его магнитуда составила 5,3, глубина очага – 60,1 километра, расстояние до Петропавловска-Камчатского – 180 километров. Оба эпицентра находились в акватории Тихого океана, что подтверждают данные сейсмологов.

    Ученые подчеркивают, что очаги землетрясений залегали на разных глубинах, что типично для афтершоковой активности в регионе. В ведомстве объяснили, что с конца июля на Камчатке сохраняется повышенный уровень сейсмической активности: 30 июля здесь было зафиксировано сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8.

    С тех пор сейсмологи ежедневно отмечают повторные подземные толчки, однако, по их информации, большинство афтершоков не ощущается в населенных пунктах, а их интенсивность постепенно снижается.

    Ранее в субботу на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8.

    За последние сутки на Камчатке зафиксировали 27 афтершоков.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 11:38 • Новости дня
    Куренков: В России в 2025 году не произошло крупных лесных пожаров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усилия руководства страны не допустили возникновения крупных лесных пожаров в 2025 году, трудности наблюдались только в Забайкальском крае, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

    «Были трудности по Забайкальскому краю, но в целом по стране не дали возможность развиться большим лесным пожарам», – сказал Куренков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в этом есть заслуга не только огнеборцев, но и самой природы.

    Куренков также подчеркнул, что руководители региональных подразделений МЧС получили указание действовать максимально оперативно и приступать к тушению лесных пожаров при первых признаках угрозы для населенных пунктов. МЧС, по его словам, всегда готово привлекать тяжелую авиацию для борьбы с огнем.

    Министр отдельно отметил снижение количества техногенных пожаров в стране в текущем году.

    Ранее в августе за одни сутки лесопожарные службы ликвидировали 28 возгораний на площади 459 гектаров.

    В конце июля в Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 07:18 • Новости дня
    В Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

    Власти Чили объявили угрозу цунами после землетрясения в проливе Дрейка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти объявили эвакуацию прибрежных районов Чили из-за риска цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,5 у побережья пролива Дрейка.

    Гидрографическая и океаническая служба ВМФ Чили сообщила об угрозе цунами в связи с мощным землетрясением магнитудой 7,5, произошедшим в проливе Дрейка, передает РИА «Новости». Землетрясение было зафиксировано утром в пятницу между Южной Америкой и Антарктидой. Изначально геологическая служба США оценивала магнитуду в 8,0, затем этот показатель был снижен до 7,5.

    По уточненным данным, эпицентр находился в 706 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 километра. На официальном сайте Чилийской гидрографической и океанической службы отмечается: «Присутствует угроза цунами для побережья Чили».

    Национальная служба по предупреждению катастроф (SENAPRED) также призвала жителей побережья Чили покинуть опасные зоны в связи с угрозой цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе пролива Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой произошло землетрясение магнитудой 7,5.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 11:57 • Новости дня
    В Крыму назвали отказ Киева от уступок геополитическим самоубийством

    Константинов назвал отказ Киева от уступок геополитическим самоубийством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что отказ Киева обсуждать территориальные уступки России приведёт к затяжному политическому кризису на Украине.

    Константинов заявил, что слова Андрея Ермака об отказе Киева идти на территориальные уступки России являются геополитическим самоубийством, передает РИА «Новости». По мнению Константинова, украинское руководство не настроено на конструктивный диалог и намеренно затягивает процесс, чтобы сорвать переговоры. Он подчеркнул, что такой подход может привести к долгосрочным негативным последствиям для самой Украины.

    Он отметил: «Не думаю, что такой однобокий подход конструктивен. Впрочем, Киев и не настроен на конструктив. Он настроен на геополитическое самоубийство, но не скоротечное, а растянутое на годы. Вот потому украинская сторона и берет ходы назад, пытаясь сорвать переговоры. Пока их заокеанские хозяева жестко не усадят эту банду за стол переговоров, так и дальше будет».

    Он добавил, что сейчас по конфликту на Украине продолжаются переговоры, однако трудно отличить реальные шаги от информационных вбросов. Константинов обратил внимание, что позиции Москвы были изложены неоднократно, в последний раз – на встрече на Аляске. По его словам, режим Зеленского пытается размыть обсуждение гарантий безопасности для Украины, игнорируя при этом потребности России, отсутствие которых, по его мнению, стало одной из причин начала спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского проявлять гибкость на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о готовности к территориальным уступкам. МИД России озвучил позицию о невозможности обмена территориями на переговорах с США.

    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 06:14 • Новости дня
    В очереди на Крымском мосту оказались почти 700 автомобилей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 700 автомобилей ожидают ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи, а водителям приходится проводить в очереди более двух часов.

    Число автомобилей, ожидающих ручного досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи, достигло 693, сообщает ТАСС. В телеграм-канале, посвященном оперативной ситуации на мосту, уточнили, что по состоянию на шесть утра очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани не было.

    В сообщении говорится: «На 6:00 [мск] со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 693 транспортных средства. Время ожидания более двух часов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у Крымского моста скопились более 2,3 тыс. машин. В июле у Крымского моста образовалась очередь из более 1,2 тыс. машин. В июне пробка у Крымского моста растянулась на восемь километров.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 13:26 • Новости дня
    Россияне не захотели возвращаться из Саньи из-за тайфуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские туристы, находящиеся в китайской Санье, не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном выезде из-за тайфуна, сейчас там около 8 тыс. человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Как сообщили в АТОР, туроператоры не получали обращений от российских туристов о желании досрочно покинуть китайский курорт Санья на фоне тайфуна, передает ТАСС. В Ассоциации подчеркнули, что также не располагают информацией о пострадавших среди находящихся там граждан России.

    В сообщении АТОР отмечается: «Туроператоры – члены АТОР не получали запросов от туристов на досрочное возвращение, а также данных о пострадавших».

    По предварительным оценкам, на курорте может находиться примерно 8 тыс. российских туристов. Ранее компания «Аэрофлот» скорректировала расписание рейсов в Санью, запланированных на 24–25 августа, из-за закрытия местного аэропорта вследствие тайфуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме превысил 1,6 млрд долларов. Аэропорты Шанхая отменили все рейсы из-за тайфуна «Бебинка». Власти Тайваня начали массовую эвакуацию населения из-за тайфуна «Подул».

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    С Хайнаня из-за шторма эвакуировали более 20 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На острове Хайнань временно закрыты учреждения и остановлено движение транспорта после эвакуации более 20 тыс. жителей из-за надвигающегося тропического шторма с ветром до 38 м/с.

    Власти курортного острова Хайнань в Китае эвакуировали более 20 тыс. человек из-за тропического шторма «Кадзики», сообщило агентство ТАСС. По данным местных СМИ, из-за неблагоприятных погодных условий на острове прекратили работу общественного транспорта и закрыли заведения.

    Рыболовецкие суда, числом более 30 тыс., вернулись в порты, а свыше 2,8 тыс. спасателей приведены в готовность для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Скорость ветра в зоне циклона утром достигала 38 метров в секунду.

    Синоптики прогнозируют, что шторм достигнет острова в воскресенье днем или вечером. В этот момент стихия находилась примерно в 210 километрах к юго-востоку от города Санья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Атлантике сформировался тропический шторм «Шанталь». Тропический шторм «Милтон» вынудил власти Флориды объявить чрезвычайное положение. Тропический шторм «Налджи» на Филиппинах привел к гибели 152 человек.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 12:59 • Новости дня
    Депутаты Крыма утвердили новый гимн региона

    Госсовет Крыма утвердил новый гимн с упоминанием воссоединения с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Крыма приняли обновленный гимн, подчеркнув историческую связь региона с Россией и роль патриотизма крымчан в судьбе полуострова.

    Депутаты Государственного совета Республики Крым на сессии единогласно утвердили новый гимн региона, передает ТАСС.

    Решение поддержали все 62 присутствующих парламентария. Председатель парламента Владимир Константинов отметил, что принятие нового символа состоялось в День Государственного флага России, что придает событию особую символичность.

    Он подчеркнул, что крымчане проявили неравнодушие к своей судьбе и предложили множество вариантов гимна, отражающих их патриотизм и культурный код.

    Константинов заявил: «Те версии, которые они присылали, – это очень важная часть нашего культурного и ментального кода крымчан. Именно поэтому и произошла Крымская весна, что такие люди неравнодушны к своей судьбе, неравнодушны к России и являются истинными патриотами своего края».

    Замглавы Госсовета и глава конкурсной комиссии Сергей Цеков отметил, что новый гимн отражает воссоединение полуострова с Россией, историческое название «Таврида» и девиз герба «Процветание в единстве». Цеков добавил, что текст гимна подчеркивает духовные и религиозные ценности, прославляет труд, возрождение Крыма, подвиг и межнациональное единство, а также любовь и преданность крымчан родной земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственный совет Крыма объявил конкурс на создание нового гимна региона. Новый гимн должен отразить современные реалии, включая Крымскую весну и воссоединение с Россией.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 11:48 • Новости дня
    На въездах к Крымскому мосту скопилось 525 машин

    Tекст: Валерия Городецкая

    На подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани скопилось 525 автомобилей, а время ожидания в очереди на ручной досмотр составляет около двух часов.

    Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту. По данным на 11.00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 110 транспортных средств, со стороны Керчи – 415.

    Время ожидания составляет около двух часов.

    В пятницу в очереди на Крымском мосту оказались почти 700 автомобилей.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 15:18 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту восстановили после перекрытия

    Tекст: Ольга Иванова

    Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновился через 40 минут после временного перекрытия, а авиационная и ракетная опасность были сняты.

    Движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено на сорок минут, передает РИА «Новости». Сообщение о временном перекрытии поступило в 14.27 по московскому времени через Telegram-канал, информирующий об оперативной обстановке на мосту. В 15.07 пришло уведомление о восстановлении транспортного сообщения.

    Параллельно в Крыму отменили предупреждение о ракетной и авиационной опасности, которое действовало соответственно двадцать две минуты и сорок минут, сообщает МЧС России. В экстренном уведомлении ведомства отмечается: «Экстренная информация: отбой авиационной и ракетной опасности в Республике Крым».

    Возобновление движения по мосту стало возможным после снятия всех ограничений и стабилизации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму объявили авиационную опасность. На Крымском мосту днем в воскресенье ввели временное ограничение движения автомобилей.

    Комментарии (0)
    При взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве погиб человек
    Российские войска освободили Филию в Днепропетровской области
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС
    Грузия не стала поздравлять с Днем независимости власти Украины
    Власти решили проверить сотовые номера россиян, привязанные к Госуслугам
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

