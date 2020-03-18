Мужчина в суде Первоуральска убил потерпевшую и ранил пристава

Житель Первоуральска в здании городского суда убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщил руководитель пресс-служба областного главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин, о котором идет речь, сам явился в суд для участия в заседании, где он проходит подозреваемым по статье КоАП «причинение побоев». Там он причинил смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся», – передает РИА «Новости» слова Горелых, уточнившего, что пристав доставлен в больницу.

Он отметил, что обвиняемым является местный житель 1983 года рождения, в 2008 году он привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Сейчас на розыск мужчины ориентированы все наряды полиции, поиск ведется по всему городу, на авто и железнодорожном вокзалах.