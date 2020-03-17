БелЖД скорректировала движение поездов в Россию

Белорусская железная дорога (БелЖД) скорректировала движение международных пассажирских поездов из Белоруссии в Россию в связи с закрытием российской границы, сообщили в пресс-службе компании.

С 18 марта до 1 мая российские власти временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии.

«В связи с данным решением поезда Белорусской железной дороги, курсирующие в приграничном сообщении с Российской Федерацией, с 18.03.2020 будут следовать измененным маршрутом до последней приграничной станции Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте БелЖД.

При этом отмечается, что международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Белоруссия-Россия, в период с 17 марта до 00.00 мск 19 марта будут следовать в полном объеме по действующему графику.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение. Он заявил, что хочет обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Позже российское правительство сообщило, что с 18 марта по 1 мая въезд в Россию ограничен для всех иностранцев.