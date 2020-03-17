Представитель ВОЗ объяснила отличия нового коронавируса от SARS и MERS

Глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала об отличиях нового типа коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года и ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого произошла в 2015 году.

«Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала... SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80% людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович на площадке клуба «Валдай».

По ее словам, люди зачастую не понимают, что они могут болеть новым вирусом.

«Новый коронавирус быстро переносится, вызывает легкое заболевание. Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше», – сказала представитель организации.

Она добавила, что в настоящий момент неизвестно, как новый вирус будет мутировать, поэтому сейчас никто не может делать какие-либо прогнозы.

Вуйнович также указала на то, что из тех, у кого был выявлен новый коронавирус, 81% пациентов переносят его как легкое заболевание.

«Это драйвер эпидемии. Это те, кто чихнул, закашлял, у кого была температура и непонятное недомогание и затем выздоровели и даже не поняли, что были инфицированы (новым вирусом). 14% – это серьезное заболевание, это те, кто попадают в больницу, у них пневмония или другой токсический синдром, и еще 5% – это критические больные, которые попадают в реанимацию», – привела она данные.

Она добавила, что, исходя из этих данных, на тысячу заболевших примерно 200 пациентам необходимы больничные койки на 2-4 недели, однако здравоохранению одновременно нужно справляться и с другими вызовами.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

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