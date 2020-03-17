МИД рассказал о подготовке к эвакуации россиян из-за рубежа

Россия предпримет все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Естественно, это находится в поле зрения, эта проблема сейчас. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы эвакуацию обеспечить», – цитирует Грушко РИА «Новости».

По его словам, проводится работа над выяснением точного числа россиян в каждой стране, затронутой коронавирусом.

«Исходя из гуманитарного характера этой проблемы, мы рассчитываем на то, что все государства, к которым будут обращаться, сделают все необходимое чтобы максимально облегчить участь всех людей, включая российских граждан, и в данном случае обеспечить все необходимые условия для того чтобы мы могли их вывезти на родину», – пояснил замминистра.

В понедельник Россия начала организовывать чартерные авиарейсы для эвакуации граждан с территории Узбекистана из-за распространения коронавируса.