Выходящих из дома французов обязали писать объяснительные

Каждый человек во Франции, решивший выйти из дома, должен будет иметь при себе специальный документ, в котором он объясняет причины перемещения и ставит свою подпись.

Этот документ, в котором необходимо также указать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес, можно скачать на сайте МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки, передает «Интерфакс».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок.

Со вторника, 17 марта, власти Франции в связи с угрозой распространения коронавируса сроком на 15 дней ограничивают передвижение людей на территории страны. Кроме того, в республике отложили второй тур муниципальных выборов и приостановили все реформы.

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