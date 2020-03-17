Число жертв коронавируса в Китае возросло на 13 человек

За последние сутки в Китае от нового коронавируса умерли 13 человек. Число заразившихся увеличилось на 21 человека, выздоровели 930 человек, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 80 тыс. 881, при этом выздоровели 68 тыс. 869 человек, умерли 3 тыс. 226, передает ТАСС.

Из 13 летальных исходов в течение последних суток 12 зафиксированы в провинции Хубэй. Среди 21 выявленного в течение суток случая заражения 20 завозных.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 167 тыс. 511.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

В России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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