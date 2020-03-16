Школу отремонтировали по нацпроекту «Образование» в Волгоградской области

Школа в Россошинском сельском поселении Городищенского района возводится с опережением: рассчитанное на 500 мест учреждение построено по приоритетному региональному проекту нацпроекта «Образование».

По информации облстроя, внутренние помещения школы уже готовы к завозу оборудования и мебели. В ближайшие недели подрядчик сконцентрирует усилия на прилегающей территории: здесь установлены детский и спортивный городки, готовы беговые дорожки, высажен газон, передает сайт правительства Волгоградской области.

До конца апреля предстоит уложить искусственное покрытие на футбольном поле, прорезиненное финишное покрытие «Эластур» на площадках для активных игр, а также завершить озеленение сотней саженцев деревьев.

Первый звонок в новой школе поселка Степной Россошинского сельского поселения прозвенит уже в сентябре этого года. За парты сядут ребята из пяти близлежащих населенных пунктов. Новое образовательное пространство помимо традиционных учебных классов, классов «предметников», мастерских, библиотеки включает в себя конференц-зал, секцию робототехники. Здание приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп. За отопление отвечает автономная газовая котельная.

Параллельно решается вопрос об использовании здания Степновской общеобразовательной школы, которое опустеет после переезда детей и педагогов в новые помещения. В ходе выездного совещания на площадке строительства губернатор Андрей Бочаров поставил задачу профильным ведомствам совместно с органами местной власти начать предпроектные работы по переоборудованию старого здания школы под детский сад: ввод нового объекта, так необходимого жителям, завершит в Россошках создание современного образовательного кластера по примеру «Долины знаний» и «Долины детства» в Волгограде.

Отметим, поддержка материнства и детства, создание условий для самореализации и всестороннего развития подрастающего поколения – приоритеты, обозначенные губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 года в регионе построены с нуля и реконструированы 57 детских садов, благодаря чему разрешилась проблема очередности детей в возрасте от трех до семи лет; введены три школы, в том числе впервые с советских времен – сразу два учреждения-тысячника. Предложения Волгоградской области по продолжению строительства новых садиков и школ вошли в нацпроекты «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда». Наряду с созданием новой инфраструктуры решением губернатора реализуется отдельная госпрограмма по улучшению материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений.