Минск отреагировал на решение Москвы закрыть границу

МИД Белоруссии находится в контакте с российскими коллегами из-за решения Москвы о закрытии границы для передвижения людей, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«В настоящее время полной официальной информацией (о закрытии РФ границы с республикой) МИД Белоруссии не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российскими коллегами», приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Между тем погранкомитет Белоруссии пока не принимал решений в связи с закрытием Россией границы с республикой для передвижения людей, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя белорусского государственного погранкомитета Антона Бычковского.

При этом, добавил собеседник, решение должно приниматься на уровне правительства. «Если есть какие-то предложения (по действиям погранведомства в связи с новым коронавирусом), то они будут обсуждаться», – сказал Бычковский.

Напомним, в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что если белорусской стороне понадобится контролировать пропуск из России в Беларусь, тогда будут приниматься решения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тыс. человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тыс. человек скончались.

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