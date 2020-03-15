Космический корабль на замену «Союзов» решили создать на базе «Орла»

В России создадут новый космический корабль для замены пилотируемых «Союзов» и грузовых «Прогрессов» на базе «Орла», разработка техзадания начнется на следующей неделе, заявил источник в ракетно-космической отрасли.

«В России планируется разработка нового корабля для замены кораблей «Союз» и «Прогресс», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что космический аппарат будет создан на базе «Орла».

Предварительно известно, что этот корабль должен стать значительно легче «Орла».

«На следующей неделе Роскосмос начнет разрабатывать техническое задание под этот космический аппарат. После завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата и начнется разработка эскизного проекта», – уточнил источник.

Пилотируемый корабль «Орел» строится в России для использования в лунной программе.

13 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.

Также сообщалось, что в 2022 году планируется создать унифицированные наземные станции для управления новым пилотируемым космическим кораблем «Орел».