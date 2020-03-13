Мишустин посоветовал студентам получать техническое образование

Глава правительства Михаил Мишустин посетил Костромской государственный университет и обсудил со студентами систему высшего образования в России.

Мишустин ответил на вопрос студента о том, как сделать региональные вузы привлекательными и привлечь в них студентов, передает РИА «Новости».

«Привлекательность заключается в том, чтобы вокруг было комфортно, и чтобы вам в первую очередь было интересно находиться в этой среде, в вузе. Кампусы или места, где должны учиться студенты, должны быть современными. У вас должна быть своя среда, общение, обмен информацией, дружба и общение с преподавателями», – ответил он.

По его словам, правительство хочет в нацпроектах многое запланировать для построения именно такой среды.

На счет влияния цифровых технологий на образование и возможности дистанционного обучения Мишустин заметил, что «смысл в том, что можно много чего почерпнуть из интернета: получить информацию, онлайн-курсы. Но это не панацея. Все равно та среда, которую дает университет, это совершенно уникальный ресурс».

В свою очередь, присутствовавший министр науки и высшего образования Валерий Фальков заметил, что современные студенты черпают в интернете до 80% информации.

Также Мишустин обсудил со студентами, какое образование – техническое или гуманитарное – является предпочтительным.

«Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста», – ответил Мишустин.

По словам Мишустина, любое образование является хорошим, но техническое образование является очень важным. Он также обратил внимание, что техническое высшее образование является конкурентным преимуществом России.

Говоря о смысле высшего образования, он отметил, что это влияет на восприятие окружающего мира. «Становишься образованной личностью, которая может осознанно выбрать свой дальнейший путь, становишься профессионалом», – добавил он.

Мишустин уверен, что самыми лучшими инвестициями являются вложения в образование.

Еще один студент задал премьеру вопрос по поводу применения в России болонской системы образования, спросив, нужно ли ориентироваться в этом на Запад.

«Есть объективные рейтинги, которые оценивают систему образования в мире, и не доверять им причин у нас нет. В этом смысле наши университеты пока не на самом высоком месте. Поэтому надо брать лучшее, что можно взять у тех, кто прошел этот путь. Но у России есть очень хорошее конкурентное преимущество в базовых отраслях образования, которые тоже являются нашим национальным достоянием», – ответил премьер.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что региональным властям стоит уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов.