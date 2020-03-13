Первый случай заражения коронавирусом выявлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Одна из сотрудниц постоянного представительства Филиппин при ООН заразилась коронавирусом, сообщил источник во всемирной организации.

«В интересах транспарентности и общей безопасности хочу сообщить, что наша коллега из постпредства Филиппин получила положительный результат теста на COVID-19», – приводит текст письма постпредства Филиппин при ООН ТАСС.

«В последний раз она посещала ООН, 9 марта в течение 30 минут. На тот момент симптомов заболевания у нее не было», – уточнили в диппредставительстве. В первую половину дня, когда дипломат посещала штаб-квартиру, в ООН проходил ряд мероприятий, включая заседание в Генассамблеи Комиссии по положению женщин.

«Постпредство Филиппин закрыто, весь персонал получил распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов», – отмечается в обращении.

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По сообщению из постпредства, в медицинский отдел ООН проинформирован о ситуации.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

После этого президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы. Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем Трамп закрыл Америку.

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