Путин назначил Чеботарева руководителем секретариата зампреда Совбеза

Президент Владимир Путин назначил замминистра экономического развития Сергея Чеботарева руководителем секретариата заместителя председателя Совбеза России.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича руководителем секретариата заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», – говорится в документе.

Чеботарев с 2012 года занимал должность заместителя начальника управления в администрации президента. Он курировал отношения России с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.

В 2018 году указом президента был назначен министром России по делам Северного Кавказа. 7 февраля 2020 года его назначили заместителем министра экономического развития России.