Сделанное в Российской империи судно приняло участие в учениях в Черном море

Спасательное судно «Коммуна», которому больше 100 лет, приняло участие в учениях в Черном море, пишут СМИ.

Моряки в ходе учений отрабатывают спуск на разные глубины, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, передает «Российская газета».

Экипаж судна отрабатывает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Учения продлятся несколько дней, в нем также задействовали водолазные суда и суда обеспечения ЧФ.

«Коммуна» стоит на вооружении более 105 лет, оно досталось России еще от Императорского флота. Судно спустили на воду в 1913 году.