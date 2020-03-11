Неизвестный пожертвовал на лечение российской девочке 50 млн рублей

Неизвестный пожертвовал 50 млн рублей на лечение девочке Юлиане из Югорска, болеющей спинальной мышечной атрофией.

Мама девочки Людмила Сырцева рассказала в соцсетях, что на лечение уже собрали 108,7 млн рублей, передает РИА «Новости». В общей сложности на лечение требуется 2,4 млн долларов (более 170 млн рублей).

Женщина сообщила, что ребенка собираются лечить в американской клинике, так как там производят нужный препарат. Ввозить в Россию его нельзя.

При этом девочку можно лечить на родине, но для поддержания эффекта необходимо каждые четыре месяца проводить процедуры. За океаном предлагают генную терапию, исключающую повторные манипуляции в случае, если лечение провести до двух лет.

Два года Юлиане исполнится в сентябре.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – это наследственное заболевание, в ходе которого поражаются двигательные нейроны передних рогов спинного мозга. При этой болезни утрачиваются моторные функции, в том числе дыхание.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила премьера Михаила Мишустина обеспечить детей с СМА лекарствами за счет федерального бюджета.