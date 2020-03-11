В «Единой России» оценили поправки в Конституцию об экологии

Поправки в Конституцию об ответственном обращении с животными, экологическом воспитании и сохранении экологии – шаг на пути к формированию государственной политики в сфере охраны окружающей среды, заявил координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Бурматов заявил, что «важность поправок в Конституцию заключается в том, что те федеральные законы и подзаконные акты, а также законы, которые принимаются в субъектах России, не могут противоречить Конституции», передает портал ER.ru.

«Основной закон сейчас, благодаря тем поправкам, которые были поддержаны Госдумой во втором чтении, фиксирует, в том числе важность охраны окружающей среды, сохранения экологии, ответственного обращения с животными, экологического воспитания, формирования экологической культуры. Будут соответствующие обязанности правительства», – пояснил он.

По словам координатора партпроекта, закрепление соответствующих поправок в Конституции – большой шаг вперед.

«Весь этот пакет экологических поправок был реализован, принят во втором чтении, и мы готовимся принять его в третьем чтении и, естественно, будем его поддерживать. Дальше потребуется, возможно, конкретизация и развитие федеральных законов. Мы также над этим будем работать, чтобы те приоритеты, которые сегодня Госдумой зафиксированы, нашли свое отражение, и в федеральном законодательстве в том числе», – заключил Бурматов.

Напомним, в среду Госдума приняла закон о поправках в Конституцию. Голосование по внесению поправок в Основной закон состоится 22 апреля.