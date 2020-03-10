Косачев заявил о направленности поправок к Конституции на укрепление России

Поправки к Конституции, одобренные Госдумой во втором чтении, направлены на защиту суверенитета России и поспособствуют самостоятельному развитию российского государства, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Все поправки, которые сейчас предлагаются в конституцию, на самом деле преследуют только одну цель – защитить народ России, защитить его право на то, чтобы определять судьбу России, а это и есть суверенитет, это независимость от внешнего давления, это внутренняя стабильность», – отметил Косачев.

По его словам, «все эти поправки укрепляют нашу страну изнутри таким образом, чтобы она могла развиваться самостоятельно, а не под диктовку извне», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Госдума во вторник приняла во втором – основном – чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу.