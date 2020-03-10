ОП начала подготовку к мониторингу за всероссийским голосованием по поправкам к Конституции

Общественная палата на пленарном заседании приняла решение о начале подготовки наблюдателей к предстоящему голосованию по поправкам в Основной закон. В ходе заседания секретарь Общественной палаты Лидия Михеева назвала 10 марта днем, который войдет в историю России.

Во вторник члены Общественной палаты России (ОП) собрались на внеочередное пленарное заседание, чтобы обсудить подготовленные ко второму чтению в Госдуме президентские поправки к Конституции. По итогам заседания была принята резолюция с поддержкой поправок, которые прошли в итоговый законопроект. Против не высказался никто, воздержались трое.

На пленарном заседании также обсуждался кодекс этики общественного наблюдения, а также порядок регистрации и направления наблюдателей на избирательные участки. Ранее, напомним, в Госдуму был внесен проект соответствующего закона о том, что порядок направления наблюдателей устанавливает ОП.

В ходе заседания секретарь Общественной палаты Лидия Михеева назвала 10 марта днем, который войдет в историю России. Так она оценила решение депутатов Госдумы одобрить во втором чтении пакет поправок к Конституции. «Мы сами с вами становимся частью этой истории», – сказала Михеева. Она указала, что палата не просто наблюдала за процессом подготовки изменений Основного закона, но активно участвовала в нем, организовав масштабное общественное обсуждение этой инициативы. По ее словам, ОП стала точкой сбора народных поправок. На электронный адрес палаты по приему обращений поступило около 1,5 тыс. писем от граждан и организаций. Весь массив этой информации был обработан. Часть предложений учла президентская рабочая группа (в нее в том числе входило девять человек от ОП) по обсуждению поправок к Основному закону. Часть предложений, уточнила Михеева, будет доработана с целью позднее закрепить их в будущих законах.

Михеева отметила также, что в итоговую редакцию поправок попали и предложения, одобренные общественниками. Среди них: запрет на отчуждение территорий, упоминание о недопустимости умаления подвига народа при защите Отечества, а также масштабный блок социальных поправок, который касается культуры, пенсионного обеспечения, мер по укреплению и защите семьи. Михеева также указала на ведущую роль ОП в организации наблюдения за ходом голосования по поправкам к Конституции.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, перед ОП теперь стоит более масштабная задача, чем была на президентских выборах. «Это консолидация всего гражданского общества с тем, чтобы от нас были наблюдатели на каждом избирательном участке. Я не сомневаюсь, что система Общественной палаты и общественных палат субъектов РФ сможет выполнить эту задачу. У нас на основе предложений общественных палат уже готова «дорожная карта». Как только будет принята законодательная база, не сомневаюсь в том, что общественные палаты проведут набор наблюдателей. Будет обеспечено взаимодействия с гражданским обществом. Если к ним обратятся партии и тоже порекомендуют активных людей для наблюдения, палаты будут взаимодействовать и с ними», – рассказал Григорьев.

Политолог назвал очень важным проведение наблюдения по ясным и прозрачным стандартам и с «соблюдением соответствующих морально-этических норм». Григорьев сообщил — среди желающих стать наблюдателеми самые разные люди. Он напомнил, что во время последних президентских выборов наблюдателей выставили более двух тысяч различных организаций. «Не сомневаюсь, что сейчас будет не меньше. Люди понимают, что это важная задача для гражданского общества. Они хотят сами участвовать, чтобы голосование было ясным и прозрачным», – указал Григорьев. Он заверил, что на каждом участке будет не меньше двух наблюдателей.

Председатель комиссии по делам молодежи Елена Цунаева, которая входила в рабочую группу по обсуждению поправок, рассказала, что побывала в нескольких регионах страны во время сбора предложений. По ее словам, наиболее востребованными у людей оказались поправки, посвященные суверенитету страны. Одобрительно воспринималась и поправка о запрете двойного гражданства для чиновников. «Особо важна была и тема с защитой памяти наших солдат», – сказала Цунаева, которая является лидером движения российских поисковиков.