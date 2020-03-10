Российские дилеры отметили рост спроса на автомобили на фоне обвала рубля

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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
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Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
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Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              Российские дилеры отметили рост спроса на автомобили на фоне обвала рубля

              10 марта 2020, 14:15

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российские автодилеры отмечают повышение трафика клиентов на фоне падения цен на нефть, и, как следствие, обвала рубля, сообщили в дилерских центрах «Рольф», «Авилон» и «Прагматика».

              «В связи со скачком (падение) курса рубля мы отмечаем существенное повышение трафика в дилерские центры. Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом», – передает ТАСС слова директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова.

              При этом он уточнил, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на автомобили весьма вероятно, уточнил Мирошников.

              «Что касается ажиотажа со стороны покупателей – мы видим оживление спроса, которое пришло за первыми скачками рубля по отношению к бивалютной корзине», – отметил директор филиала «Авилон.Мерседес-Бенц» Алексей Стариков.

              По словам Старикова, россиянам стоит ожидать повышения цен на автомобили, если ситуация с курсом рубля не стабилизируется.

              «Стоимость автомобилей коррелируется со стоимостью валюты – то есть колебания курса рубля – это одна из причин, которая непосредственно влияет на цены. Однако важно отметить при этом, что резких скачков не бывает, автопроизводители должны оценить ситуацию на рынке и понять, как себя поведет валюта в долгосрочной перспективе. Если ситуация не изменится в ближайшие недели, то будет ожидаемый, очередной виток увеличения цен на все автомобили, который обычно происходит в течение года», – пояснил он.

              То, что рост цен на автомобили неизбежен при существенном падении рубля, также отмечает гендиректор официального дилера Lada ГК «Прагматика» Владислав Рыдаев.

              «Есть определенный рост активности, но это нельзя определять, как ажиотаж. Есть обеспокоенность перспективой роста цен, соответственно, это является основой для этой повышенной активности тех, кто в ближайшее время планирует сделать какую-либо дорогостоящую покупку», – уточнил он.

              Днем во вторник курс доллара расчетами «завтра» на 11.09 мск рос на 3,4 рубля, до 72 рублей, курс евро расчетами «завтра» – на 4,5 рубля, до 82 рублей. Утром доллар подскакивал до 72,99 рубля – максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей, максимума с февраля 2016 года.

              Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.

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