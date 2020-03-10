В Кремле заявили о способности экономики России пережить ситуацию турбулентности

Российская экономика в нынешней ситуации турбулентности и волатильности на мировых рынках обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать данную нестабильность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил о неоднократных заявлениях президента, что «на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность», передает РИА «Новости».

Он добавил, что сокращение спроса на мировых рынках, спроса на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше.

«Это объективная данность. Подобная динамика и подобная волатильность прогнозировались», – сказал Песков.

Также в Кремле не исключают, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по добыче нефти.

Песков отметил, что Москва рассматривала самые разные варианты развития ситуации на рынках перед переговорами в Вене стран ОПЕК+, передает ТАСС.

«Сейчас мы видим развитие событий (после переговоров в Вене), видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться», – констатировал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует проводить совещание с нефтяниками.

Ранее Банк России заявил о стабильности финансовой системы страны.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что можно ожидать второй волны изменения цен на нефть после роста на 7% вслед за падением из-за отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+.

Между тем рубль стабилизировался в ходе торгов во вторник.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.

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