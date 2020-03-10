В ЦБ заявили о стабильности финансовой системы в России

Банк России последовательно проводил политику повышения устойчивости финансовой стабильности страны, финансовая система и макроэкономическая ситуация стабильны, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Юдаева заявила, что «мы последовательно проводили политику по повышению ее устойчивости к внешним шокам», постоянно проводятся «анализы финустойчивости, они показывают, что действительно наша система может нормально работать в условиях колебаний на внешних рынках», передает РИА «Новости».

«У банков и финансовых организаций накоплен запас и капитала, и ликвидности как рублевой, так и валютной. Все это обеспечивает устойчивость финансовой системы», – добавила она.

По ее словам, в России достаточно устойчивая макроэкономическая ситуация.

«Работает бюджетное правило, у бюджета достаточно средств для того, чтобы выполнять все бюджетные обязательства. У нас накопленные золотовалютные резервы. Мы вошли в этот год с низкой инфляцией. Все это поддерживает макроэкономическую стабильность», – уверена первый зампред ЦБ.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что можно ожидать второй волны изменения цен на нефть после роста на 7% вслед за рекордным падением из-за отсутствия договоренностей по сделке ОПЕК+.

Между тем рубль стабилизировался в ходе торгов во вторник.

Напомним, во вторник цены на нефть выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель, после рекордного падения из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.