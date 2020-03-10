Турция рассказала о предстоящем совместном с Россией патрулировании в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о том, как будет проводиться совместное с Россией патрулирование в сирийском Идлибе.

«Мы хотим, чтобы в Сирии было установлено перемирие, и продолжаем работать, чтобы оно было постоянным. Мы будем патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские – к югу от нее. Делегация из России прибыла в Анкару для того, чтобы обсудить, что необходимо сделать для безопасного открытия трассы М-4», – передает ТАСС слова Чавушоглу.

В субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.

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