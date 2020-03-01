В Москве стартовал полуфинал «Лидеров России» по специализации «Здравоохранение»

В воскресенье, 1 марта, в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – по специализации «Здравоохранение».

В церемонии открытия полуфинала приняли участие министр здравоохранения России, наставник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Михаил Мурашко; руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров; президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мурашко, выступая перед участниками с приветственным словом, подчеркнул необходимость использования новейших технологий для решения стоящих перед отраслью здравоохранения задач. Он также отметил потребность в лидерах, способных отвечать на новые вызовы.

«С одной стороны, медицина является традиционной наукой о человеке. Но сейчас в нашем распоряжении технологии, о которых мы раньше не имели никакого представления. Мы выходим на новые рубежи по снижению уровня смертности, снижению инвалидности, и в этом помогают уникальные технологии – и генетические исследования, и новые методы визуализации, и новые методы расчета риска, и многие другие», – сказал министр.

«Но с другой стороны, мы имеем обратную связь от пациентов, которые по-прежнему не удовлетворены качеством инфраструктуры здравоохранения. Может быть, мы должны поменять свой взгляд на то, как общаться с пациентом? На то, какие технологии и методы работы мы должны применять? Конечно же, это можно сделать только обсуждая существующие проблемы с медицинским сообществом и пациентом. Нам нужно совершить переход от модели «лабораторной» к модели работы с реальными проблемами и ожиданиями пациентов. Нам нужно использовать большие данные. Именно те, которые позволят нам прогнозировать технологии лекарственного обеспечения, обеспечения медицинскими изделиями, оценивать эффективность препаратов. Это совершенно новые подходы, без которых прогнозирование становится невозможным», – сказал Мурашко, подчеркнув, что здесь нужны организационные и лидерские навыки, способность прогнозировать результат и достигать его.

«На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан, а также получить пациентам должное внимание со стороны медицинских работников. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль. Площадка конкурса позволяет обсуждать и формировать конкретные предложения», – добавил Мурашко.

Рошаль со своей стороны отметил, что здравоохранение испытывает недостаток управленцев. «В системе здравоохранения есть много позиций, где нужны молодые специалисты, цель которых сделать медицину в стране лучше. Современная ситуация требует от нас по-новому выстроить структуру управления здравоохранением. Нам необходимо содействовать развитию здравоохранения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для этого нужны конкретные предложения, которые помогут выстроить структуру управления. По итогам конкурса будет сформирован общий кадровый резерв для медицинских учреждений», – сказал он.

Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году по специализации «Здравоохранение» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 9 тыс. 745 заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 29 февраля, в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России: 101 человек представляет ЦФО, 39 – ПФО, 32 – СЗФО, 21 – ЮФО, по 16полуфиналистов – УФО и СФО, 7 – ДФО, а также 5 – СКФО.

«В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации («Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность профильным управленцам показать себя и внести свой вклад в развитие этих отраслей. Сегодня здесь собрались самые разные специалисты в области здравоохранения из всех федеральных округов нашей страны», – сказал Комиссаров.

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 26-34 лет (87 конкурсантов), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (73 полуфиналиста). Самой молодой участнице полуфинала всего 19 лет. Это Милана Гаджимурадова из Махачкалы. Есть и иностранный участник – Сергей Грошев из Киргизии. Он является кандидатом наук и работает в сфере фармацевтики.

Полуфинал специализации проходит 1-2 марта. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые проведут Мурашко и Рошаль.

Кроме того, 3 марта состоится большая стратегическая сессия по развитию национального проекта «Здравоохранение». 4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками – с министром Михаилом Мурашко, с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, главным кардиохирургом Миндрава Лео Бокерией, ректором Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петром Глыбочко и другими.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

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