Политолог объяснил цели военных действий Турции перед встречей Путина и Эрдогана

Перед встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана Анкара решила добиться максимального военного продвижения в надежде добиться нескольких целей, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Похоже, что перед объявленной встречей Эрдогана и Путина, на которой будут обсуждаться новые параметры взаимоотношений двух стран в Сирии, Анкара решила добиться максимального военного продвижения. Целей несколько», – написал он в Telegram.

Первую цель он назвал «естественной»: улучшение условий для политического торга.

«Это обычный инструмент в такого рода конфликтах. Чем дальше продвинешься на земле, тем больше пространство для маневра за столом», – считает Лукьянов.

Второй целью он назвал желание «наглядно продемонстрировать, что Сирия для Турции – это не противник, а так, семечки».

«И не будь за Асадом русских, мокрого места от него не осталось бы. Эрдоган же не случайно Путину сказал, что, мол, оставь нас один на один», – отмечает политолог.

Третьей целью он назвал ответ «своему общественному мнению».

«Операция в Идлибе непопулярна и для широкой публики непонятна (с вторжением в курдские районы Сирии все было иначе – в осмысленности действий не сомневались). Потери большие. Надо как минимум показать, что ответ дан сокрушительный и погибшие отмщены», – заявил Лукьянов.

Политолог полагает, что отступить Эрдоган может «только по результатам переговоров с Путиным».

«Причем если он сможет отстоять позиции, которые удастся подать как принципиальные уступки Москвы. До этого будет напор. Воевать с Россией Турция, конечно, не хочет и не собирается, так что будем надеяться: обе стороны принимают соотстветствующие меры предосторожности, дабы случайно не столкнуться. Но игра идет предельно жесткая, в этом сомнений никаких. Рискованно», – сказал он.

На этой неделе состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры договорились провести встречу в скором времени. Газета ВЗГЛЯД писала, насколько сильна турецкая армия.

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