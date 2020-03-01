Арестован включивший порноролик на праздновании Масленицы в Приморье светооператор

По подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в Михайловском районе Приморья светооператор арестован, сообщил представитель краевого УМВД.

«В Приморье полиция задержала подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика. По ходатайству следователя отдела МВД России по Михайловскому району заключен под стражу фигурант уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов», – передает его слова РИА «Новости».

Он уже дал признательные показания.

Выяснилось, что задержанным оказался житель села Михайловка 2001 года рождения.

«Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался», – добавил представитель УМВД.

Ранее сообщалось, что после показа порноролика в Приморье на масленичных гуляниях возбуждено уголовное дело по статье «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».