В Китае назвали бредом слухи о являющемся биологическим оружием коронавирусе

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием, «абсолютным бредом».

«Конечно, есть всевозможные спекуляции и слухи. Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах. Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время, добавил он, до сих пор неясно, откуда взялся новый тип коронавируса. По предварительным данным исследований, он был передан людям от животных.

«Но мы должны узнать об этом больше», – заметил дипломат.

При этом он признал, что реакция на первые сообщения о коронавирусе могла быть недостаточно быстрой.

«Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить», – заверил посол.

В Китае от новой коронавирусной пневмонии (NCP) умерли 811 человек, заражены более 37 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД