Китайский посол объяснил панику вокруг коронавируса

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что паника вокруг распространения коронавируса выгодна тем, кто хочет сдержать развитие Китая.

«Россия – это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в Счетной палате заявили, что ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, об этом же говорил глава Сбербанка Герман Греф.

Экономист Антон Любич отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что коронавирус может помочь России потеснить Китай в нескольких отраслях экономики.

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