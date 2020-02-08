В Уссурийске решили не увольнять учительницу за разбор правил на примере нецензурной фразы

Директор школы № 14 города Уссурийска Илья Вологин сообщил о проведении служебного расследования из-за видео, на котором учительница разбирает написанную на доске матерную фразу.

Вологин рассказал, что оснований для отстранения учительницы не нашлось. «По Трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад», – сказал он, передает РИА «Новости».

Видео, появившееся ранее в соцсетях, снял один из учеников в мае прошлого года. На кадрах видно, как учительница, увидев на доске нецензурную фразу, стала объяснять на ее примере правила русского языка.

Директор уточнил, что он получил видеозапись в январе от мамы одного из учеников. «Родители десятиклассников и сами ученики, а их у педагога 90 человек, разошлись в своем мнении по отношению к учителю и его поступку», – пояснил он, добавив, что 10 февраля состоится родительское собрание. На нем педагоги и родители попробуют «прийти к конструктивному решению».

Официальных жалоб по этому случаю в управление образования и молодежной политики не поступало.

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