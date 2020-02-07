Футболист Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как в Испании относятся к России и ее президенту Владимиру Путину.

Прожившего всю жизнь в Испании 29-летнего футболиста спросили, что связывает его с Россией и как он относится к Родине. «Это моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским. Мне это нравится. Конечно, хотелось бы проводить больше времени в России. Слетать к бабушке, побыть с семьей. Думаю, когда карьера закончится, еще успею там побывать», – рассказал футболист «Sport24.ru».

«Если смотреть со стороны, Россия – сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение», – отметил он.

Денис Черышев – российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России.

Черышев стал лучшим бомбардиром российской сборной на ЧМ-2018, ФИФА назвала его одним из главных открытий турнира.

В сентябре в отношении Черышева было начато антидопинговое расследование. Поводом для подозрений стало интервью отца спортсмена, который рассказал, что в «Вильярреале» его сына после травмы лечили с использованием гормона роста. Однако позже выяснилось, что мужчина оговорился, а СМИ неправильно интерпретировали его слова. Экс-министр спорта Павел Колобков назвал расследование в отношении Черышева глупостью.

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