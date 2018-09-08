Российской звезде ЧМ-2018 грозит многолетняя дисквалификация

Лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года Денис Черышев попал под антидопинговое расследование; дело в отношении выступающего за «Валенсию» игрока открыто испанской антидопинговой службой.

По информации британской The Telegraph, поводом для подозрений стало интервью отца и тренера полузащитника, который рассказал, что в «Вильярреале» его сына после травмы лечили с использованием гормона роста.

В том интервью упоминается то гормон роста, то фактор роста. Как пояснили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), лечение богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия) относится к разрешенным методам, а вот за использование гормона роста грозит до четырех лет дисквалификации.

В статье британского издания говорится, что Испанское антидопинговое агентство начало разбирательство в отношении 27-летнего Черышева после его возвращения с чемпионата мира в России.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что Российское антидопинговое агентство отправило все документы, касающиеся Черышева, в национальное антидопинговое агентство Испании и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Она сказала, что РУСАДА получило объяснения от самого игра и от его отца. По их словам, произошла ошибка – Черышев-старший оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле. Пахноцкая добавила, что издание «Спорт уик-энд», которому давал интервью отец футболиста, аудиозапись разговора предоставить отказалось.

Черышев провел на чемпионате мира пять матчей и забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром российской сборной на турнире. Он помог национальной команде добиться лучшего результата на мировых первенствах в истории – четвертьфинала. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Черышева одним из главных открытий турнира.