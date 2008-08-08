Министр спорта оценил расследование ВАДА против Дениса Черышева

Антидопинговое расследование в отношении лучшего бомбардира сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, является глупостью, заявил министр спорта Павел Колобков.

Колобков заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2018), что расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) – «какая-то глупость», которая даже не стоит обсуждения, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что никаких проблем нет, и уверен, что все разберутся. Скоро эта тема вообще закончится», – добавил министр.

Ранее в ВАДА подтвердили, что испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении Черышева.

Поводом для подозрений стало интервью отца спортсмена, который рассказал, что в «Вильярреале» его сына после травмы лечили с использованием гормона роста. Однако позже выяснилось, что мужчина оговорился, а СМИ неправильно интерпретировали его слова.

Напомним, Черышев стал лучшим бомбардиром российской сборной на ЧМ-2018, ФИФА назвала его одним из главных открытий турнира.